Синхронист Мальцев не будет выступать на Играх БРИКС и Играх Дружбы

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что в этом сезоне не будет выступать в групповых соревнованиях.

В 2024 году на Играх в Париже в первые в истории Олимпиад мужчины могут выступить в групповых соревнованиях. Раньше эта дисциплина была чисто женской.

— На Играх БРИКС и Играх Дружбы вы будете стоять в группе?

— Мы изначально говорили, что я могу встать в группу в этом сезоне, только если сборная будет принимать участие в Олимпиаде. На Играх БРИКС у меня две сольных программы, две — в составе микст‑дуэта. Игры Дружбы будут проводиться в синхронном плавании только в олимпийских дисциплинах.

— Считаете, что в условиях новых правил мы можем в этом сезоне показать миру свой стиль?

— Мы будем стараться. Несмотря на абсурдность новых правил, наши программы хотя бы музыкальные и хоть как‑то соответствуют образу, мы стараемся не уходить от художественности, в отличие от того, что все видели на чемпионате мира. Постараемся держать высочайший уровень. Иностранцы за нами постоянно следят, смотрят наши программы, все комментируют, дают какие‑то свои ремарки — что правильно, что неправильно в постановках, судействе. И когда и мы, и группа выступали, еще не гоняясь за сложностью, они писали, говорили, что русские делают всё по‑старому, а пора бы на новые правила переходить.

— Перешли?

— Да. Но по‑прежнему остается ощущение, что это какой‑то другой вид спорта, — сказал Мальцев «Матч ТВ».

Начиная с сезона‑2023 в синхронном плавании действуют новые правила, которые затрагивают способ подсчета результатов, постановку программ и судейство.