Дзюдоисты Тасоев и Каниковский вышли в финал на чемпионате Европы

Россиянин Матвей Каниковский вышел в финал на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Загребе.

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Каниковский, выступающий в весовой категории до 100 кг, в полуфинальной схватке победил представителя Азербайджана Зелима Коцоева. В финале соперником российского спортсмена будет Илья Суламанидзе (Грузия).

Другой россиянин Инал Тасоев (свыше 100 кг) также поборется за золото, в полуфинале он нанес поражение словаку Мариусу Физелу. Еще один представитель России Тамерлан Башаев в полуфинальном поединке проиграл грузину Гураму Тушишвили и поборется за бронзу с Юром Спейкерсом из Нидерландов.

Элис Старцева (свыше 78 кг) завершила борьбу за медали, в первой схватке утешительного турнира уступив француженке Леа Фонтен.

Российские спортсмены выступают в Загребе в нейтральном статусе.