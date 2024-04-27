Назван размер призовых россиянам за победу на Играх БРИКС-2024

Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о размере призовых представителям страны, которые станут победителями и призерами Игр БРИКС 2024 года в Казани. Фигурирующие в документе суммы назвало РИА Новости.

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За золотую медаль предусмотрена выплата в размере 358 400 рублей. Серебряные призеры получат 179 200 рублей, а бронзовые — 107 500.

Материальное поощрение также предусмотрено для тренеров и специалистов сборной России, которые обеспечат подготовку победителей и призеров. Им полагаются выплаты в размере 171 500, 84 500 и 51 200 тысячи рублей за золото, серебро и бронзу своих подопечных соответственно.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В соревнованиях примут участие пять тысяч спортсменов из более чем 60 стран. Всего будет разыграно 392 комплектов медалей в 29 видах спорта.