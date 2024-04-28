ФСБР выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов, претендующих на нейтральный статус
«Счет за 2023 год от проверяющей организации составил 100 тысяч швейцарских франков. Сумма за 2024 год тоже постепенно растет.
Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое – точный протокол допуска неизвестен никому. Причем клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава Международного олимпийского комитета в недавней беседе с «африканским» деятелем, только плодит эту историю – стоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта.
Нам в этой ситуации необходимо сохранять адекватное понимание происходящего», – сказал Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
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