Россиянка Михайлова стала чемпионкой Франции по настольному теннису

Россиянка Полина Михайлова, выступающая за клуб «Сен-Кантен», смогла обыграть француженку Стефани Лейетт в ответной встрече и стать чемпионкой Франции по настольному теннису.

Михайлова победила Лейетт со счётом 3:1. Тренером «Сен-Кантена» является россиянка Ольга Михайлова. Самой победительнице 37 лет, она является четырёхкратным бронзовым призёром чемпионатов Европы — в командном первенстве и в одиночном разряде.

Вторым финалистом чемпионата стал клуб «Сен-Пьеррез», за который и выступала француженка. Обе встречи завершились в пользу «Сен-Кантен» со счётом 3:1 и 3:0.

Михайлова является членом сборной России по настольному теннису. Тренером клуба за который выступает Михайлова, является её мать, которая и привела её в этот вид спорта.