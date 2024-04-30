Велогонщик Власов получил нейтральный статус от UCI

Российский велогонщик BORA‑Hansgrohe Александр Власов получил нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает пресс‑служба организации.

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Этот статус необходим Власову, если он захочет выступить на Олимпийских играх, чемпионате мира или Европы. Для выступления за BORA‑Hansgrohe нейтральный статус ему не был нужен.

Ранее Власов рассказал «Матч ТВ», что подал заявку на нейтральный статус, чтобы была возможность в случае необходимости поехать на Олимпиаду, но скорее для чемпионата мира. Гонщик сообщал, что в его календаре в приоритете Гранд‑туры («Тур де Франс», «Вуэльта»), а не Олимпиада.

Также нейтральный статус получила 16‑летняя российская велогонщика Аглая Кокарева, выступающая на шоссе.