Чикунова и Колесников стали победителями международного турнира Swim Wars
Российская пловчиха, рекордсменка мира и многократная чемпионка России Евгения Чикунова и двукратный призёр Олимпиады-2020, многократный призёр ЧМ Климент Колесников стали победителями международного турнира Swim Wars, который проходил 27-28 апреля в Баня‑Луке (Босния и Герцеговина).
Сильнейшие спортсмены соревнований определялись по сумме очков World Aquatics, набранных на трёх дистанциях.
Мужчины, турнир Swim Wars, итоги:
1. Климент Колесников – 2669
2. Кирилл Пригода – 2608
3. Павел Самусенко – 2606
4. Роман Шевляков – 2595
5. Мирон Лифинцев – 2546.
Женщины, турнир Swim Wars, итоги:
1. Евгения Чикунова – 2626
2. Ксения Мишарина – 2579
3. Арина Суркова – 2541
4. Дарья Клепикова – 2528
5. Дарья Трофимова – 2473.
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