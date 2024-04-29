Чикунова и Колесников стали победителями международного турнира Swim Wars

Российская пловчиха, рекордсменка мира и многократная чемпионка России Евгения Чикунова и двукратный призёр Олимпиады-2020, многократный призёр ЧМ Климент Колесников стали победителями международного турнира Swim Wars, который проходил 27-28 апреля в Баня‑Луке (Босния и Герцеговина).

© Чемпионат.com

Сильнейшие спортсмены соревнований определялись по сумме очков World Aquatics, набранных на трёх дистанциях.

Мужчины, турнир Swim Wars, итоги:

1. Климент Колесников – 2669

2. Кирилл Пригода – 2608

3. Павел Самусенко – 2606

4. Роман Шевляков – 2595

5. Мирон Лифинцев – 2546.

Женщины, турнир Swim Wars, итоги:

1. Евгения Чикунова – 2626

2. Ксения Мишарина – 2579

3. Арина Суркова – 2541

4. Дарья Клепикова – 2528

5. Дарья Трофимова – 2473.