Казанская «Стрела» стала победителем Суперкубка России по регби
Казанская «Стрела-Ак Барс» обыграла пензенский «Локомотив» в финале Суперкубка России по регби.
Победитель турнира впервые определялся в серии послематчевых ударов, где точнее были казанцы – 3:1.
Суперкубок России
Саранск
Мужчины
Локомотив – Стрела-Ак Барс – 19:19 (9:6, 10:13, 1:3 – в послематчевой серии)
Попытки: Цирекидзе – Живатов; реализации: Янюшкин – Мараис; штрафные: Янюшкин (4) – Мараис (4).
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Казанская «Стрела» стала победителем Суперкубка России по регби