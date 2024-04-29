$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

Казанская «Стрела» стала победителем Суперкубка России по регби

Казанская «Стрела-Ак Барс» обыграла пензенский «Локомотив» в финале Суперкубка России по регби.

Казанская «Стрела» стала победителем Суперкубка России по регби
© Sports.ru

Победитель турнира впервые определялся в серии послематчевых ударов, где точнее были казанцы – 3:1.

Суперкубок России

Саранск

Мужчины

Локомотив – Стрела-Ак Барс – 19:19 (9:6, 10:13, 1:3 – в послематчевой серии)

Попытки: Цирекидзе – Живатов; реализации: Янюшкин – Мараис; штрафные: Янюшкин (4) – Мараис (4).

Летние виды спорта
Локомотив