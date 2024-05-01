13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 13 спортсменам из России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком атлетов.

Гребля на байдарках и каноэ:

Алексей Коровашков;

Светлана Черниговская;

Анастасия Долгова;

Иван Штыль;

Алина Ковалёва;

Максим Оселедко;

Максим Спесивцев;

Михаил Павлов;

Олеся Ромасенко;

Юрий Постригай;

Николай Варваровский;

Виталий Ершов;

Захар Петров.

Именно благодаря нейтральному статусу спортсмены смогу выступить на Олимпиаде под эгидой ICF.

Напомним, всего 55 российских атлетов могут поехать на Олимпийские игры в Париже. Они должны будут выступать без флага и гимна. а их результаты не будут учитываться в общем медальном зачёте.

Некоторые спортсмены отказались соревноваться на таких условиях. Пловец Иван Гирёв попросил лишить его нейтрального статуса.