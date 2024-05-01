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13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 13 спортсменам из России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком атлетов.

13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус
© РИА Новости

Гребля на байдарках и каноэ:

Алексей Коровашков;

Светлана Черниговская;

Анастасия Долгова;

Иван Штыль;

Алина Ковалёва;

Максим Оселедко;

Максим Спесивцев;

Михаил Павлов;

Олеся Ромасенко;

Юрий Постригай;

Николай Варваровский;

Виталий Ершов;

Захар Петров.

Именно благодаря нейтральному статусу спортсмены смогу выступить на Олимпиаде под эгидой ICF.

Напомним, всего 55 российских атлетов могут поехать на Олимпийские игры в Париже. Они должны будут выступать без флага и гимна. а их результаты не будут учитываться в общем медальном зачёте.

Некоторые спортсмены отказались соревноваться на таких условиях. Пловец Иван Гирёв попросил лишить его нейтрального статуса.

Летние виды спорта
Иван Гирев
Виталий Ершов
Олеся Ромасенко
Юрий Постригай
Максим Спесивцев
Алексей Коровашков
Алина Ковалева
Иван Штыль
Михаил Павлов
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