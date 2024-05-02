Тугуев и Велиева стали семикратными чемпионами России по борьбе

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заур Угуев стал семикратным чемпионом России, победив на предолимпийском турнире в Московской области.

Угуев, выступающий в весовой категории до 61 кг, в финале одолел Башира Магомедова. Бронзовыми призерами стали Виктор Яковлев и Артем Гобаев.

В весовой категории до 92 кг золото завоевал Алан Багаев, второе место занял Асхаб Саадуллаев, третье — Константин Пшеничников и Гаджимагомед Нажмудинов.

Ханум Велиева одержала победу в весовой категории до 68 кг и стала семикратной чемпионкой страны по женской борьбе. Серебро завоевала Вусала Парфианович, бронзу — Елизавета Петлякова и Ксения Буракова.

Остальные результаты чемпионата России выглядят следующим образом:

женская борьба, до 50 кг: 1. Надежда Соколова; 2. Елизавета Смирнова; 3. Наталья Пудова и Мария Тюмерекова;

женская борьба, до 55 кг: 1. Александра Скиренко; 2. Екатерина Вербина; 3. Екатерина Лыкова и Екатерина Полещук;

женская борьба, до 59 кг: 1. Анастасия Сидельникова; 2. Светлана Липатова; 3. Евгения Огородникова и Ульяна Тукуренова.