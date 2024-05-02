USADA раскритиковало WADA ид-за дела китайских пловцов

USADA о деле китайских пловцов: «Разведданные подтверждают вывод об умышленном применении допинга, согласно которому WADA должно было начать расследование»
USADA раскритиковало WADA ид-за допингового дела китайских пловцов.
29 апреля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало релиз с ответами на часто задаваемые вопросы относительно дела китайских пловцов, которые не были дисквалифицированы, несмотря на положительные пробы на триметазидин.
В релизе WADA заявило, что существуют «убедительные признаки того, что эти случаи могли быть случаями группового заражения».
«Факты и разведданные подтверждают вывод о скоординированном умышленном применении допинга, согласно которому WADA должно было начать расследование источника этих положительных тестов. Неспособность обеспечить соблюдение собственных правил вызывает глубокую обеспокоенность. Те, кто ценит честную игру, остались совершенно неудовлетворены ответами WADA относительно сокрытия 23 положительных тестов», – говорится в заявлении Американского антидопингового агентства.
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