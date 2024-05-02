Вяльбе отказалась считать Ефимову россиянкой

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о представителях страны, которые задумались об участии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит RT.

Функционер отказалась считать россиянкой пловчиху Юлию Ефимову, которая допустила возможность выступить на соревнованиях.

«Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — отметила Вяльбе.

По мнению главы ФЛГР, у подавляющего числа жителей России будет негативное отношение к представителям страны, которые выступят в Париже.

«Я же общаюсь с людьми. С простыми, причем», — подчеркнула она.

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