Емельяненко приедет на ЧЕ по самбо в Сербии

Федор Емельяненко приедет в Сербию на чемпионат Европы по самбо
Четырехкратный чемпион мир по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам под эгидой различных организаций Федор Емельяненко посетит чемпионат Европы по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).
«В ходе визита Федор Емельяненко не только посетит соревнования, но и проведет мастер-класс для представителей различных видов единоборств, прочитает лекцию для студентов спортивных специальностей, а также пообщается с журналистами. Пресс-конференция с участием легенды самбо и смешанных единоборств пройдет в Белграде 8 мая, накануне старта континентального чемпионата», — говорится в сообщении.
Чемпионат Европы пройдет в сербском Нови-Саде 9-12 мая. Ожидается, что участие в турнире примет представители 30 стран. При этом для боевых самбистов этот турнир будет одним из этапов отбора на Всемирные игры, проведение которых запланировано на 7-17 августа 2025 года в китайском Чэнду.
На чемпионате Европы будут проходить соревнования по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Кроме того, состоятся турниры по спортивному самбо для юношей и юниоров.
Газета.Ru: главные новости