Дзюдоисты Моисеева и Сааев завоевали бронзовые медали турнира «Большого шлема»

Российская дзюдоистка Аина Моисеева стала бронзовым призёром турнира «Большого шлема» в Душанбе. В малом финале весовой категории до 48 кг россиянка одолела словенскую спортсменку Марушу Стангар.

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В мужской части соревнований победу в противостоянии за бронзовую медаль турнира одержал Изнаур Сааев, который выступает в весовой категории до 60 кг. Он одолел дзюдоиста из Таджикистана Хакдода Гулова.

Турнир «Большого шлема» в столице Таджикистана начался в пятницу и завершится в воскресенье, 5 мая. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Ранее российские дзюдоисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы, который проходил в Загребе (Хорватия) с 25 по 28 апреля. Золотые медали достались Иналу Тасоеву, Кристине Дудиной и Матвею Каниковскому.