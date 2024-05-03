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«Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку». Губерниев о нейтральном статусе российских гребцов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение касательно допуска российских гребцов к участию в международных турнирах. RT на русском

Губерниев поддержал байдарочников и каноистов из России, которые примут участие в отборе на Олимпиаду, назвав их классной командой. Lenta.ru

«Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку», — добавил он. Газета.Ru

Губерниев: умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются
© РИА Новости
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