WADA обжаловало в CAS решение не наказывать гребцов РФ за допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обжаловало в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) не назначать срок дисквалификации гребцам Никите Моргачеву и Павлу Сорину, в чьих допинг-пробах был обнаружен мельдоний. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"В деле о нарушении антидопинговых правил двумя российскими гребцами точка пока не поставлена, - сказала Логинова. - WADA передало его в Спортивный арбитражный суд".

Летом 2023 года ДАК РУСАДА признал Моргачева и Сорина совершившими нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 общероссийских антидопинговых правил, и не назначил срок дисквалификации в связи с отсутствием вины или халатности.

Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня 2021 года на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Моргачева и Сорина. Вскрытие проб Б подтвердило факт нарушения спортсменами антидопинговых правил, после чего руководство Федерации гребного спорта России приняло решение провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего. В течение двух месяцев все члены национальной команды, присутствовавшие на июньском сборе в Греции, добровольно прошли тестирование на полиграфе. Федерация гребного спорта России не выявила факта сознательного использования допинга гребцами. Собранный пакет документов был отправлен в правоохранительные органы.

Моргачев и Сорин изначально были включены в заявочный список для участия в Олимпийских играх в Токио, но после обнаружения запрещенного препарата в своих допинг-пробах они автоматически лишились права выступить в Японии.