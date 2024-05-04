Российская федерация стрельбы из лука не будет голосовать на конгрессе WAE в Германии

Представители Российской федерации стрельбы из лука не примут участия в работе выборного конгресса европейского отделения Международной федерации стрельбы из лука (World Archery Europe - WAE). Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент WAE Владимир Ешеев, также возглавляющий Российскую федерацию стрельбы из лука.

"Российская федерация стрельбы из лука не будет участвовать в работе выборного конгресса, который состоится сегодня в Эссене, - сказал Ешеев. - Нас никто не лишал голоса, и я как первый вице-президент имел право приехать на этот конгресс. Но нами было принято решение не лететь в Германию, потому что в прошлом году нам было отказано в получении въездных виз в эту страну. Мы не видели смысла еще раз проходить эту процедуру".

Ешеев является вице-президентом WAE с 2000 года, а с 2021-го - первым вице-президентом. Срок его полномочий завершится в субботу на конгрессе в Эссене.

"В сегодняшней сложной политической ситуации не было никакого смысла выдвигать мою кандидатуру на очередной срок, поэтому сегодня будет избран новый первый вице-президент", - сказал Ешеев.

Ранее российские стрелки из лука из-за несогласия с критериями допуска на международные старты приняли решение пропустить майский чемпионат Европы, который был бы для россиян единственной возможностью отобраться на Олимпийские игры в Париже. На прошлой Олимпиаде в Токио российские лучники завоевали две серебряные награды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Международный олимпийский комитет не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.