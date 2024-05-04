Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2012 года по вольной борьбе Наталья Воробьева завершила карьеру. Торжественная церемония проводов из большого спорта прошла в рамках чемпионата России по вольной борьбе, который завершается в субботу на "Live-Арене" в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это были 20 лет прекрасного путешествия. Знаю, многие вместе со мной и плакали, и радовались. Благодаря поддержке Федерации спортивной борьбы России и Минспорта я три раза представляла Россию на Олимпийских играх. Спасибо большое, Россия, вперед", - обратилась спортсменка к зрителям со сцены.

Воробьевой 32 года, спортсменка является уроженкой города Тулун Иркутской области. Помимо золотой награды Игр 2012 года, она выиграла серебро Олимпиады (2016). Дважды спортсменка становилась победительницей чемпионатов мира (2015, 2019), трижды выигрывала золотые медали чемпионатов Европы (2013, 2014, 2020).