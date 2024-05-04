Журова одним словом описала парижскую Олимпиаду

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Спорт-Экспресс» заявила, что не ждет праздника на предстоящих Играх в Париже.

«Эта Олимпиада максимально политизирована. Конечно, нашим волонтерам хотелось там поучаствовать, тем более на любых других Олимпиадах всегда были интернациональные волонтеры, и наших ребят всегда согласовывали. Всегда была такая практика, но тут явно русофобские настроения», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Журова высказалась о спорах касательно участия россиян на ОИ без флага и гимна

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.