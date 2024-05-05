Российский пловец: на Олимпиаде в Париже россиян не считают за людей

Олимпийский чемпион по плаванию Климент Колесников заявил, что на парижских Играх российские спортсмены поражены в правах и организаторы «не считают их за людей». Об этом пловец рассказал в интервью МК.

Колесников рассказал, что ознакомился с условиями допуска на Олимпиаду, которые выдвинула россиянам Всемирная федерация плавания (World Aquatics).

Сначала, в целом, «выглядело всё не так страшно, как казалось». Однако, углубившись в документ, он понял, что выставленные условия «с чисто человеческой точки зрения — не нормальные».

По словам пловца, российских спортсменов «абсолютно во всем ограничивают, всего лишают». Начиная с того, что на Олимпиаду они должны приезжать не как представители сборной и официальные участники, а как обычный человек.

«И за человека тебя там не считают, учитывая те условия, которые тебе будут на Играх предоставлены», — сказал Колесников.

Колесников подтвердил, что точно не поедет на Олимпиаду в Париж, как и другие пловцы из РФ. Общее собрание спортсменов, на котором присутствовал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, официально решило отказаться от участия в Играх.

При этом Колесников отметил, что будет болеть за любого спортсмена-соотечественника на Олимпиаде и «держать пальчики» за него.