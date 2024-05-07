В России прошел первый в истории турнир по армрестлингу на льду

В Санкт-Петербурге состоялся первый в мировой истории турнир по армрестлингу на льду. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации армрестлинга.

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Уточняется, что соревнования прошли в рамках региональных отборочных игр Офицерской хоккейной лиги (ОХЛ). Участники состязались в трех весовых категориях среди мужчин, а также в абсолютной категории среди юниоров.

Финальный поединок среди профессионалов в абсолютной весовой категории прошел на льду «СКА Арены», за победу боролись петербуржец Борис Поска и москвич Сергей Червов. Победителем и обладателем денежного приза в размере 50 тыс. рублей стал представитель столицы.

«Уверен, что армрестлинг на льду станет популярным не только в России, но и во всем мире! Благодаря этому десятки миллионов любителей хоккея узнают про армрестлинг и станут им заниматься», — заявил президент Всероссийской федерации армрестлинга Тимур Усманов.

Стоит отметить, что это не первые соревнования по армрестлингу, проходящие в рамках программы игр ОХЛ. Так, в конце апреля состоялся турнир в Нижнем Новгороде.