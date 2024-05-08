МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время не намерен заниматься вручением медалей, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов соревнований ранее прошедших Игр. ТАСС

«Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — указано в заявлении. Газета.Ru

Ранее Олимпийский комитет России был отстранен из-за включения в свой состав новых регионов Российской Федерации. Российская газета