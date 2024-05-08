В олимпийской деревне Парижа установят 16 тысяч кроватей из картона

В олимпийской деревне Парижа-2024 установят 16 тысяч картонных кроватей, сообщает Inside the Games.

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Мебель предназначена для спортсменов, которые будут проживать в Сен-Дени и Шатору, а также для журналистов в Дюньи.

Компания-производитель Airweave ранее предоставила такие же кровати для Олимпиады 2021 года в Токио – это входило в часть программы по сокращению выбросов углекислого газа. При этом картонные конструкции отправлялись на переработку после Игр.

Из-за своей хрупкости кровати в Токио получили неофициальное название «антисекс».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.