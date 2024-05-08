Российские каноисты Коровашков и Штыль завоевали лицензию на ОИ в Париже

Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль заняли первое место в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 метров на отборочном турнире к Олимпийским играм 2024 года, который проходит в венгерском Сегеде.

Результат Коровашкова и Штыля составил 1 минуту 37,57 секунды. Вторыми стали поляки Александер Китевский и Арсен Сливинский (+0,37), третьими — представители Молдавии Олег Тарновски и Михай Чихая (+2,48).

В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) допустила россиян до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов. Квалификационный турнир в Сегеде является последним шансом для россиян отобраться на Олимпийские игры в Париже.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.