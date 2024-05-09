Сестры Аверины сделали признание после завершения карьеры

Российские гимнастки, многократные чемпионки, сестры Дина и Арина Аверины признались, что после официального завершения профессиональной карьеры перестали следить за соревнованиями. Их слова приводит РИА Новости.

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«Честно, после завершения карьеры я вообще не слежу за художественной гимнастикой, не смотрю ни одни соревнования или выступления», — сказала Дина Аверина. «Аналогично. Даже во время спортивной карьеры я особо не смотрела других девочек. Смотрела только на повторе свои выступления, чтобы исправлять ошибки и стараться быть лучше», — добавила Арина Аверина.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

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