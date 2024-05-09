Винер нашла плюс в серебре Авериной на Олимпиаде в Токио

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер нашла плюс в серебряной медали Дины Авериной в личном многоборье на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Ее слова приводит ТАСС.

Винер заявила, что Аверина стала героиней.

«Если бы выиграла золото, так бы ее не встречали, как ее встретили, о ней писали во всех газетах и журналах, она стала человеком, который прославил нашу страну», — посчитала она.

25 февраля Дина Аверина и ее сестра Арина завершили профессиональную карьеру. Винер отмечала, что Аверины занялись государственной работой.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина выиграла серебро в личном многоборье, уступив Линой Ашрам из Израиля. В России раскритиковали судейство на турнире, посчитав его необъективным. На счету Авериной также 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы.