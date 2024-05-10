Всадница-чемпионка объяснила смену российского гражданства

Победительница молодежного чемпионата Европы по выездке Анна Гусейнова рассказала, почему решила поменять российское спортивное гражданство на израильское. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам всадницы, она хотела продолжить выступать на международных соревнованиях.

«На самом деле все очень просто. У всей моей семьи двойное гражданство много лет, поскольку ее корни — из Израиля. Так исторически сложилось», — объяснила она.

Гусейнова также рассказала, как к ее решению отнеслись болельщики.

«Те, с кем я сохраняю контакты в России, в том числе мои болельщики, поддерживают мое решение. Все говорят: главное, что у тебя есть возможность дальше выступать и расти как спортсмен», — заявила Гусейнова.

Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила россиян от турниров весной 2022-го. Спустя полтора года спортсменов допустили до соревнований в нейтральном статусе.