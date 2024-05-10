Свищев: WADA пытается отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы

Дмитрий Свищев, председатель комитета Госдумы РФ по спорту, прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства WADA о возможной опасности здоровью спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы.

WADA призвало участвующих в соревнованиях проявить осторожность, поскольку оно «не может ручаться за какую-либо антидопинговую программу», которая может существовать на соревнованиях.

Свищев отметил, что подобными заявлениями агентство пытается отговорить зарубежных атлетов от участия в этих соревнованиях, пишет Sport-express.

«Очередная попытка Запада отговорить спортсменов ехать в Россию на соревнования. Пусть WADA не лезет к нам и разбирается с делом китайских пловцов. А еще лучше будет, если их аккредитованные лаборатории начнут проверять допинг-пробы спортсменов с Игр БРИКС и Игр дружбы. Тогда и не будет никаких вопросов», — подчеркнул он.

Всего в программу Игр дружбы включены 33 вида спорта, среди которых бадминтон, баскетбол, бокс, борьба, велосипедный спорт, гребной слалом, плавание, пляжный волейбол, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, смешанные боевые единоборства, спортивная гимнастика. Ожидается участие семи тысяч спортсменов, которые разыграют 283 комплекта медалей.