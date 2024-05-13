МВД Франции за неделю пресекло 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня.
Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
«Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудников МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение олимпийских мероприятий, связанных с эстафетой огня», – написал Дарманен на странице в соцсети.
8 мая олимпийский огонь был доставлен во Францию на борту исторического парусника Belem. Эстафета завершится 26 июля на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
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МВД Франции за неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня