Мамиашвили: после молебна Баха святым Лексусу и Вовану от МОК можно ожидать чего угодно

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). RT на русском

«Ждем новостей от МОК по условиям допуска, ждем, что день грядущий нам готовит. В их больные головы теперь все что угодно может прийти после того, как Бах совершил молебен святым Лексусу и Вовану», — заявил Мамиашвили. Sports.ru

Ранее глава МОК Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что организация сделает все возможное, чтобы не допустить проведение «Игр дружбы» в России. В конце разговора с пранкерами Бах «помолился» за то, чтобы «боги» помогли сорвать эти соревнования. Матч ТВ