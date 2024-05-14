Совет WADA проведет заседание по делу китайских пловцов

Совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведет внеочередное заседание по делу 23 китайских пловцов 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Ранее WADA назначило независимого прокурора Эрика Коттье для проведения тщательной проверки ситуации.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, однако WADA не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений. В январе за употребление триметазидина была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Спортивный арбитражный суд удовлетворил требование WADA и отстранил спортсменку на четыре года, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года.

Китайская сторона заявила, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, так что против них не требуется предпринимать каких-либо действий.

Расследование Китайского антидопингового агентства предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания. 23 апреля Антидопинговое агентство США выступило с призывом назначить независимого прокурора для рассмотрения дела о возможном сокрытии положительных допинг-проб китайских пловцов.