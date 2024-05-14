Стал известен состав из 18 российских дзюдоистов, которые примут участие в ЧМ

Определились мужские и женские составы дзюдоистов сборной России, которые примут участие в чемпионате мира в Абу‑Даби.

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Личный турнир продлится с 19 по 23 мая в столице ОАЭ. Россияне будут участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Мужчины: Аюб Блиев (до 60 кг), Яго Абуладзе, Мурад Чопанов (до 66 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Тимур Арбузов, Давид Карапетян (до 81 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Тамерлан Башаев, Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Женщины: Кристина Дудина, Сабина Гилязова (до 48 кг), Алеся Кузнецова, Глафира Борисова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева, Надежда Татарченко (до 78 кг).