Захарова назвала преступлением заявление главы МОК

Заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о поиске высказываний российских спортсменов, которые могут послужить недопуском к Олимпиаде в Париже, является преступным. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о заявлении Баха, что председатели МОК обращались к украинцам, чтобы отслеживать высказывания российских спортсменов в интернете и СМИ на предмет выявления суждений и комментариев, которые могли бы стать основанием для отказа в допуске к Олимпийским играм.

"Мы бы назвали ранее это верхом непорядочности, на самом деле это преступное заявление. Это логика, которая идет не просто в разрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Томаса Баха", - сказала Захарова.

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Она подчеркнула, что основополагающий принцип Олимпийской хартии гласит, что каждый должен иметь доступ к занятиям спортом, не подвергаясь никакой дискриминации в отношении международно признанных прав человека в рамках компетенции Олимпийского движения. По словам Захаровой, по сугубо политическим причинам отдельные неугодные западникам страны усилием МОК фактически исключаются из мировой спортивной семьи.