Ласицкене пропустит командный чемпионат России в Сочи из-за травмы

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не выступит на командном чемпионате России из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Соревнования пройдут с 21 по 22 мая в Сочи.

"У Маши травма, сейчас она проходит реабилитацию и на турнире в Сочи точно не выступит, - сказал Габрилян. - Что касается последующих стартов, в том числе Игр БРИКС, все будет зависеть от хода ее восстановления".

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани.