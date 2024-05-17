Журова: МОК хочет стереть все ассоциации с Россией на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет полностью стереть ассоциации с Россией на Олимпийских играх в Париже. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее стало известно, что МОК запретил российским журналистам использовать любые символы страны на Олимпиаде.

"В любом случае на трибунах и везде будет запрет российской символики, болеть тоже запретят, - сказала Журова. - Они хотят убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде, хотят, чтобы мы сами отказались туда ехать. Они не могут запретить спортсменам выступать, потому что это нарушение хартии, но поступают иначе, создают такие невыносимые условия. Журналист достанет флаг или что-то похожее на флаг страны, то могут визы лишить, депортировать - да все, что угодно".

"Они дошли до абсурда, чтобы никакого присутствия россиян не было. Чтобы люди привыкли, что россиян вообще нет", - добавила Журова.

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Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.