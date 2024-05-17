Тарасова: запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими журналистами на Олимпиаде. RT на русском

«Хочется все ругательства поматернее вспомнить. Не надо силы тратить, ничего мы не получим. Сейчас уже все взвинчены, пусть уже это все пройдет, мы это вытерпим и дальше будем жить спокойно и счастливо», — заявила Тарасова. ТАСС

17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024. Газета.Ru