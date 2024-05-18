Владимир Зеленский отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию на время Игр этим летом, заявив, что это якобы может помочь России.

По данным «РИА Новости Спорт», Зеленский рассказал журналистам AFP, что Украина «против любого перемирия, которое играет на руку России».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал идею олимпийского перемирия.

«Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными. И не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции, но в целом сама по себе идея очень правильная и конструктивная. Вопрос в другом. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами», — приводил слова президента России ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.