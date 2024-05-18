Часть эстафеты олимпийского огня Игр-2024 отменили

Во Франции отменили часть эстафеты олимпийского огня Игр-2024. Об этом сообщает BFMTV.

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Мероприятие не пройдет на территории Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом Океане. После совещания правительства с парламентом премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил об отмене эстафеты 11 июня из-за беспорядков.

Протесты в Новой Каледонии вспыхнули 13 мая после того, как в рамках конституционной реформы законодатели в Париже проголосовали за законопроект, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах. По мнению местного населения, это ослабит голоса канаков.

Ранее стало известно, что во Франции эстафету олимпийского огня попытались сорвать более 20 раз. Среди пытавшихся помешать эстафете были противники Олимпиады, пропалестинские активисты, климатические активисты и защитники прав мигрантов.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.