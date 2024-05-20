Российского дзюдоиста дисквалифицировали на ЧМ

Скандал в дзюдо, россиянина дисквалифицировали на чемпионате мира, он остался без путёвки на Олимпиаду, подробности
Аюб Блиев ломал руку своему сопернику, но это запрещено правилами.
Неприятный инцидент, который может повлиять на распределение олимпийских квот, случился с российским дзюдоистом Аюбом Блиевым на стартовавшем в ОАЭ чемпионате мира. Он одержал четыре победы подряд, в том числе и над одним из основных соперников, но попался на запрещённом приёме. Это ошибка ценой в олимпийскую квоту.
Непреднамеренная ошибка
В первый день чемпионата мира разыгрывались медали среди мужчин в категории до 60 кг и среди женщин в категориях до 48 и 52 кг. Кристина Дудина и Глафира Борисова вылетели на стадии первого круга, а Сабина Гилязова – во втором.
Ближе всех к медалям сумел подобраться Аюб Блиев. Прошлогодний победитель турнира «Большого шлема» в Анталии одержал четыре победы подряд. Аюб без особых проблем одолел парагвайца Матео Кабрала, а потом в дополнительное время сокрушил одного из фаворитов Рюдзю Нагаяму.
В третьем круге Блиев разобрался с Ариэлем Шульманом болевым приёмом на старте дополнительного времени. Но самой тяжёлой вышла схватка с двукратным призёром Олимпийских игр Елдосом Сметовым. Казахстанский дзюдоист едва не одержал победу в поединке, поймав россиянина на удержание, однако спустя девять секунд Блиеву удалось спастись. В дополнительное время сильнее оказался Аюб, подловивший Елдоса на контратаке.
В полуфинале россиянин сошёлся с серебряным призёром Олимпиады-2020 Ян Юнвэем. Вот только выйти в финал у Аюба не вышло. Блиев проиграл схватку решением судей, которые обнаружили в действиях нашего дзюдоиста запрещённый приём – излом руки в локте в обратную сторону. Из-за этого россиянин был дисквалифицирован и лишился шанса побороться в поединке за бронзу.
Что интересно, соперник Юнвэя по четвертьфиналу Роман Валадье Пикард завершил своё выступление на ЧМ-2024 по той же причине. Француз также применил в поединке против Яна запрещённый приём с изломом руки.
Упущенный шанс
Старший тренер команды Арсен Галстян заявил, что Блиев имел все шансы бороться за бронзу.
«Аюб был настроен только на победу, и всё шло очень хорошо. Однако он допустил ошибку, которая, к сожалению, выбила его из турнира. Очень обидно, ведь совсем недавно Аюб у Яна выигрывал, но, к сожалению, сегодня удача была на стороне его соперника, — рассказал Галстян. — Уверен, что, если бы не эта ошибка, он на 100% был бы сегодня с медалью, однако правила есть правила. Будем работать дальше. Главное, что Аюб проявил себя и показал всем, что он борется на уровне лидеров и может выигрывать у них. Надеемся, в скором времени он опять будет нас радовать своими зрелищными схватками и бросками», — пояснил Галстян ТАСС.
И самое обидное, что своими действиями Блиев практически наверняка лишил себя путёвки на Олимпийские игры. Чемпионат мира в Абу-Даби – последний шанс заработать квалификационные очки. В Париж дзюдоисты попадают исходя из мест в рейтинге. Сейчас в категории до 60 кг лучший среди россиян – Рамазан Абдулаев, идущий на шестом месте. Аюб же занимает в этом списке 23-е место. Он выполнил олимпийский норматив и спокойно мог бы поехать на Игры, если бы путёвки были именными.
В текущей ситуации национальная федерация даже в случае с нейтральными атлетами решает, кто именно отправится на Игры. По рейтингу квота уходит именно Абдулаеву, но медаль на ЧМ-2024 могла сильно повлиять на расстановку сил.
Третье место на чемпионате мира в Абу-Даби в итоге занял Таики Накамура. Серебро ушло Ян Юнвэю, а золото – Георгию Сардалашвили.