Российского дзюдоиста дисквалифицировали на ЧМ

Аюб Блиев ломал руку своему сопернику, но это запрещено правилами.

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Неприятный инцидент, который может повлиять на распределение олимпийских квот, случился с российским дзюдоистом Аюбом Блиевым на стартовавшем в ОАЭ чемпионате мира. Он одержал четыре победы подряд, в том числе и над одним из основных соперников, но попался на запрещённом приёме. Это ошибка ценой в олимпийскую квоту.

Непреднамеренная ошибка

В первый день чемпионата мира разыгрывались медали среди мужчин в категории до 60 кг и среди женщин в категориях до 48 и 52 кг. Кристина Дудина и Глафира Борисова вылетели на стадии первого круга, а Сабина Гилязова – во втором.

Ближе всех к медалям сумел подобраться Аюб Блиев. Прошлогодний победитель турнира «Большого шлема» в Анталии одержал четыре победы подряд. Аюб без особых проблем одолел парагвайца Матео Кабрала, а потом в дополнительное время сокрушил одного из фаворитов Рюдзю Нагаяму.

В третьем круге Блиев разобрался с Ариэлем Шульманом болевым приёмом на старте дополнительного времени. Но самой тяжёлой вышла схватка с двукратным призёром Олимпийских игр Елдосом Сметовым. Казахстанский дзюдоист едва не одержал победу в поединке, поймав россиянина на удержание, однако спустя девять секунд Блиеву удалось спастись. В дополнительное время сильнее оказался Аюб, подловивший Елдоса на контратаке.

В полуфинале россиянин сошёлся с серебряным призёром Олимпиады-2020 Ян Юнвэем. Вот только выйти в финал у Аюба не вышло. Блиев проиграл схватку решением судей, которые обнаружили в действиях нашего дзюдоиста запрещённый приём – излом руки в локте в обратную сторону. Из-за этого россиянин был дисквалифицирован и лишился шанса побороться в поединке за бронзу.

Что интересно, соперник Юнвэя по четвертьфиналу Роман Валадье Пикард завершил своё выступление на ЧМ-2024 по той же причине. Француз также применил в поединке против Яна запрещённый приём с изломом руки.

Упущенный шанс

Старший тренер команды Арсен Галстян заявил, что Блиев имел все шансы бороться за бронзу.

«Аюб был настроен только на победу, и всё шло очень хорошо. Однако он допустил ошибку, которая, к сожалению, выбила его из турнира. Очень обидно, ведь совсем недавно Аюб у Яна выигрывал, но, к сожалению, сегодня удача была на стороне его соперника, — рассказал Галстян. — Уверен, что, если бы не эта ошибка, он на 100% был бы сегодня с медалью, однако правила есть правила. Будем работать дальше. Главное, что Аюб проявил себя и показал всем, что он борется на уровне лидеров и может выигрывать у них. Надеемся, в скором времени он опять будет нас радовать своими зрелищными схватками и бросками», — пояснил Галстян ТАСС.

И самое обидное, что своими действиями Блиев практически наверняка лишил себя путёвки на Олимпийские игры. Чемпионат мира в Абу-Даби – последний шанс заработать квалификационные очки. В Париж дзюдоисты попадают исходя из мест в рейтинге. Сейчас в категории до 60 кг лучший среди россиян – Рамазан Абдулаев, идущий на шестом месте. Аюб же занимает в этом списке 23-е место. Он выполнил олимпийский норматив и спокойно мог бы поехать на Игры, если бы путёвки были именными.

В текущей ситуации национальная федерация даже в случае с нейтральными атлетами решает, кто именно отправится на Игры. По рейтингу квота уходит именно Абдулаеву, но медаль на ЧМ-2024 могла сильно повлиять на расстановку сил.

Третье место на чемпионате мира в Абу-Даби в итоге занял Таики Накамура. Серебро ушло Ян Юнвэю, а золото – Георгию Сардалашвили.