Макаренко победила в беге на 100 м на командном ЧР по легкой атлетике

Легкоатлетка Кристина Макаренко стала победительницей командного чемпионата России в беге на 100 метров.

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Макаренко показала результат 11,23 секунды. Серебряным призером стала Наталья Комбарова (11,392), Юлия Караваева (11,398) заняла третье место. Соревнования проходят в Сочи.

У мужчин в беге на 100 м победу одержал Константин Крылов (10,28), второе место занял Данила Тен (10,36), третий результат у Владислава Скулина (10,42).

В беге на 5000 м у мужчин лучшим стал Владимир Никитин (13 минут 32,77 секунды), вторе место занял Евгений Рыбаков (13.45,32), Анатолий Рыбаков (13.45,39) — третий. У женщин лучший результат показала Любовь Дубровская (15.32,17), Ольга Вовк стала второй (15.33,96), замкнула тройку лучших Светлана Аплачкина (15.35,33).

Эмилия Тангара стала лучшей в беге на 400 метров с барьерами (57,20), второй финишировала белоруска Екатерина Беланович (57,71). Серебро чемпионата России завоевала Кристина Вершинина (58,30), бронза у Ирины Баулиной (58,67). У мужчин победителем стал Федор Иванов (49,64). Серебряный призер — Денис Новосельцев (50,22), бронзу выиграл Владимир Лысенко (51,11).