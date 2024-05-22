Дзюдоистка из России Таймазова завоевала бронзу на чемпионате мира в Абу-Даби

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ). Она выступала в весовой категории до 70 кг.

В схватке за третье место Таймазова победила Елизавету Тельциду из Греции. Теперь в активе российской сборной две медали.

Ранее серебро завоевал Тимур Арбузов, который выступал в весовой категории до 81 кг. В финале дзюдоист уступил спортсмену из Грузии.

Напомним, чемпионат мира начался 19-го и завершится 24 мая. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования начались для спортсменов из России не совсем удачно. В первый день никому из атлетов не удалось добраться до финальных поединков. Дальше всех по турнирной сетке прошёл Аюб Блиев, но он позже был дисквалифицирован из-за применения запрещённого приема.