Прыгунья с шестом Кнороз показала лучший результат на командном ЧР

Легкоатлетка Полина Кнороз, представляющая Москву, одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом, проходящих в рамках командного чемпионата России. Она показала результат 4,73 метра.

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Второе место заняла Татьяна Калинина с прыжком на 4,55 метра. Тройку сильнейших замкнула Оксана Гатауллина (4,45).

Командный чемпионат России пройдёт 21 и 22 мая в Сочи на стадионе имени Славы Метревели. В соревнованиях участвуют сборные команды субъектов РФ. Этот турнир для российских легкоатлетов является отборочным на Игры БРИКС, которые пройдут в июне в Казани.

Командный чемпионат России — 2024. Прыжки с шестом. Женщины.

1. Полина Кнороз (Москва) — 4,73 метра

2. Татьяна Калинина (Москва) — 4,55

3. Оксана Гатауллина (Москва) — 4,45