Краснодарский край победил в мужских эстафетах на командном ЧР по легкой атлетике

В Сочи прошли финальные старты второго этапа серии соревнований «Королева спорта» в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходили на стадионе имени Славы Метревели.

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«Чемпионат» публикует результаты соревнований в беговых дисциплинах, которые состоялись 22 мая.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. 1500 м. Мужчины. Финал:

1.Гадель Булатов (Республика Башкортостан) — 3.48,55 секунды.

2. Лев Кочнев (Пермский край) — 3.48,96.

3. Сергей Евдокимов (Свердловская область) — 3.49,32.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. 1500 м. Женщины. Финал:

1. Полина Горинцева (Санкт-Петербург) — 4.19,98 секунды.

2. Анастасия Михайловская (Москва — Краснодарский край) — 4.21,54.

3. Дарья шабунина (Москва) — 4.26,38.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. 200 м. Мужчины. Финал:

1. Константин Крылов (Красноярский край) – 20,97 секунды.

2. Андрей Лукин (Московская область — Республика Карелия) – 20,99

3. Данил Росляков (Санкт-Петербург) – 21,09.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. 200 м. Женщины. Финал:

1. Наталья Комбарова (Челябинская область) — 23,21 секунды.

2. Вера Филатова (Санкт-Петербург — Брянская область) — 23,69.

3. Виктория Максимова (Чувашская республика — Нижегородская область) — 23,71.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал:

1. Краснодарский край — 40,33 секунды.

2. Санкт-Петербург — 40,73.

3. Московская область — 40,74.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал:

1. Краснодарский край — Республика Удмуртия — 45,49 секунды.

2. Курская область — 46,42.

3. Санкт-Петербург — 46,58.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал:

1. Краснодарский край — 3.05,48 секунды.

2. Ульяновская область — 3.08,86.

3. Санкт-Петербург — 3.09,31.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал:

1. Курская область — 3.31,07 секунды.

2. Московская область — 3.35,63.

3. Иркутская область — 3.36,89.