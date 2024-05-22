В США призвали ФБР и Минюст расследовать дело китайских пловцов

Конгрессмены обратились в Министерство юстиции США и в ФБР с просьбой расследовать историю с сокрытием положительных допинг-проб китайской национальной команды по плаванию. Об этом пишут обозреватели Майкл С. Шмидт и Тарик Панджа в статье для The New York Times.

Специальный комитет Палаты представителей во вторник, 21 мая, отправил письмо в ведомства с просьбой использовать закон, принятый в 2020 году после очередного допингового скандала.

В рамках этого закона министерство юстиции получило полномочия привлекать к уголовной ответственности тех, кто помогает спортсменам употреблять допинг на международных соревнованиях в независимости от того, где было совершено преступление

Республиканец от штата Мичиган Джон Муленар и демократ от Иллинойса Раджа Кришнамурти заявили в письме, что скандал вызывает серьезные юридические, этические и конкурентные опасения.

По их мнению, попытка замолчать допинговые преступления может свидетельствовать о том, что власти КНР разработали «широкую государственную стратегию по несправедливому участию» в Играх.

Авторы статьи отметили, что письмо может привести к усилению контроля за спортивной программой Китая со стороны силовых ведомств США.

Напомним, что западные СМИ сообщили ранее, что в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен сильнодействующий препарат. Вместе с тем, они были допущены к соревнованиям и выиграли на Играх в Токио 3 золотые медали.