48-летняя гимнастка Чусовитина не выступит на девятой Олимпиаде в карьере

48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина (Узбекистан) не сможет принять участие в девятой Олимпиаде в карьере. В социальных сетях спортсменка сообщила, что получила травму во время тренировки перед азиатским чемпионатом. На этом старте она могла завоевать олимпийскую путёвку.

© Чемпионат.com

«Дорогие мои друзья, болельщики и все, кто любит гимнастику, к сожалению, у меня для вас печальная новость. Вчера, во время тренировки на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте и является отборочным мероприятием на Олимпиаду в Париже, получила травму во время тренировки. Я не смогу принять участие и очень расстроена, так как долго готовилась. Хочу выразить всем вам благодарность, но вы можете прийти и поддержать наших девочек. Вот чем я буду заниматься завтра», — написала гимнастка в соцсетях.

Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне и серебряную награду на ОИ-2008 в Пекине в опорном прыжке. Она, также, является трёхкратным победителем и многократным призёром чемпионатов мира (3-4-4). Спортсменка в разные годы представляла сборные СССР, Узбекистана и Германии.