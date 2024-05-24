Олимпийскую чемпионку из России лишили возможности выступить на Играх в Париже

Двукратную олимпийскую чемпионку по пулевой стрельбе Виталину Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, что не дает ей право выступить на Играх в Париже. Об этом сообщила тренер спортсменки Наталья Кудрина, которой тоже отказали в допуске на международные старты. ТАСС

Как отметила специалист, Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) выставила «очень много условий» для предоставления нейтрального статуса. «В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с "Динамо", ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю... "Динамо"», — поделилась Кудрина. NSN.FM

Бацарашкина — двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета (10 м и 25 м), серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматического пистолета, чемпионка мира 2018 года в смешанных командных соревнованиях. Газета.Ru