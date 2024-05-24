Российская дзюдоистка рассказала, как преодолела языковой барьер

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова рассказала «Матч ТВ», что в начале своей карьеры ей было неудобно говорить на английском из‑за небольшого словарного запаса, но благодаря дзюдоистке Ай Цуноде она смогла преодолеть себя.

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Таймазова в среду в весовой категории до 70 кг завоевала бронзу на чемпионате мира в Абу‑Даби.

— На этом чемпионате мира у тебя случился дебют в интервью на английском языке.

— Да, это было в первый раз у меня. В школе я изучала немецкий, с английским в начале моей карьеры было сложно, порой стыдно. Сейчас я почти всё понимаю, но у меня был барьер в плане разговора. Тут я спонтанно решила дать интервью на английском. Ну меня же никто не убьет, если я допущу ошибку, — так подумала я. И вроде бы всё получилось, чему я очень обрадовалась. Я сама не ожидала, что решусь на это.

— Бороться не боишься, а на английском говорить боишься!

— Ну да (смеется). Главное, когда люди тебя понимают. У меня есть друзья, которые живут не в России и говорят на английском. Я с ними практикую разговорную часть, они меня поддерживают. Общаюсь с многими девочками из дзюдо, они меня хвалят и подбадривают (смеется). Я могу созвониться с Ай Цунодой, она помогла мне перешагнуть этот разговорный барьер, — сказала Таймазова «Матч ТВ».