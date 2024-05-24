Семененко завоевал серебро чемпионата Европы по стендовой стрельбе

Россиянин Анатолий Семененко стал серебряным призером чемпионата Европы по стендовой стрельбе. Соревнования проходят в итальянском Лонато.

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Семененко, выступающий в ските, уступил только представителю Германии Свену Корте. Третьим стал украинец Андрей Кобзарук.

У женщин в ските бронзу завоевала россиянка Дарья Туруло. Первой стала итальянка Диана Бакози, второй - француженка Люси Анастассиу.

Чемпионат Европы завершится 27 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.