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Россиянин Семененко завоевал серебро чемпионата Европы по стендовой стрельбе

Россиянин Анатолий Семененко стал серебряным призером чемпионата Европы по стендовой стрельбе. Соревнования проходят в итальянском Лонато.

Семененко завоевал серебро чемпионата Европы по стендовой стрельбе
©  Сайт ISSF

Семененко, выступающий в ските, уступил только представителю Германии Свену Корте. Третьим стал украинец Андрей Кобзарук.

У женщин в ските бронзу завоевала россиянка Дарья Туруло. Первой стала итальянка Диана Бакози, второй - француженка Люси Анастассиу.

Чемпионат Европы завершится 27 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Диана Бакози