Гандболистки ЦСКА принесли клубу третий титул чемпиона России

Гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов‑Дон» во втором матче финальной серии чемпионата России и завоевали золотые медали турнира.

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Встреча прошла в Москве и завершилась победой армейского клуба во втором овертайме со счетом 33:31. Основное время закончилось вничью — 25:25.

В первом матче в Ростове‑на‑Дону ЦСКА также одержал победу со счетом 28:26. Таким образом, армейский клуб победил в серии со счетом 2–0.

Для ЦСКА этот чемпионский титул стал третьим в клубной истории, ранее команда побеждала в турнире в 2021 и 2023 годах.