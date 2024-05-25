Стало известно, когда МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры

Состав сборной России по спортивной борьбе на Олимпиаду в Париже должен быть утвержден комиссией Международного олимпийского комитета не позднее конца следующей недели. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"На сегодняшний день у нас есть понимание по спискам в олимпийскую сборную, в него вошли в том числе те, кто выступал на чемпионатах мира, Европы и лицензионных турнирах. Сейчас утверждение этих списков - зона ответственности Международного олимпийского комитета, а не Объединенного мира борьбы (UWW). По нашей информации, эти списки должны утвердить не позднее конца следующей недели", - сообщил Мамиашвили.

В апреле прошлого года UWW допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.