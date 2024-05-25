$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели

Состав сборной России по спортивной борьбе на Олимпиаду в Париже должен быть утвержден комиссией Международного олимпийского комитета не позднее конца следующей недели. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Стало известно, когда МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры
© ТАСС
"На сегодняшний день у нас есть понимание по спискам в олимпийскую сборную, в него вошли в том числе те, кто выступал на чемпионатах мира, Европы и лицензионных турнирах. Сейчас утверждение этих списков - зона ответственности Международного олимпийского комитета, а не Объединенного мира борьбы (UWW). По нашей информации, эти списки должны утвердить не позднее конца следующей недели", - сообщил Мамиашвили.

В апреле прошлого года UWW допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Летние виды спорта
Михаил Мамиашвили
СБОРНАЯ РОССИИ